08/12/2025 17:08:00

Marsala, addio a Clarisa Gullo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/1765210310-0-marsala-addio-a-clarisa-gullo.jpg

È venuta a mancare oggi, 8 Dicembre 2025, a Marsala, all’età di 84 anni, Clarisa Gullo, nata il 2 gennaio 1941, insegnante di sostegno che ha dedicato l’intera vita ai più fragili, con una sensibilità e una dedizione che l’hanno resa un punto di riferimento per generazioni di studenti e famiglie.

 

Donna profondamente legata ai valori della famiglia, Clarisa ha circondato di amore e cura i suoi figli Francesca, Alessandro e Andrea, la nuora Francesca e gli amatissimi nipoti Giulio e Federico, ai quali ha lasciato un’eredità di dolcezza, forza e generosità.

 

I funerali si terranno domani, 9 dicembre, alle ore 12:00, presso la Chiesa Madre di Marsala.


Se ne sono andati | 2025-12-07 16:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/castelvetrano-piange-la-scomparsa-di-gino-cascio-250.jpg

Castelvetrano piange la scomparsa di Gino Cascio

Castelvetrano è in lutto per la scomparsa di Gino Cascio, venuto a mancare nelle scorse ore a causa di una malattia - come riporta CastelvetranoSelinunte - che in appena un mese lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Aveva compiuto...