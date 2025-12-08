Marsala, addio a Clarisa Gullo

08/12/2025 17:08:00

È venuta a mancare oggi, 8 Dicembre 2025, a Marsala, all’età di 84 anni, Clarisa Gullo, nata il 2 gennaio 1941, insegnante di sostegno che ha dedicato l’intera vita ai più fragili, con una sensibilità e una dedizione che l’hanno resa un punto di riferimento per generazioni di studenti e famiglie.

Donna profondamente legata ai valori della famiglia, Clarisa ha circondato di amore e cura i suoi figli Francesca, Alessandro e Andrea, la nuora Francesca e gli amatissimi nipoti Giulio e Federico, ai quali ha lasciato un’eredità di dolcezza, forza e generosità.

I funerali si terranno domani, 9 dicembre, alle ore 12:00, presso la Chiesa Madre di Marsala.