Se ne sono andati
08/12/2025 12:04:00

Mazara del Vallo piange Andrea Asaro, uno degli ultimi maestri d’ascia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/1765191948-0-mazara-del-vallo-piange-andrea-asaro-uno-degli-ultimi-maestri-d-ascia.jpg

È venuto a mancare all’età di 92 anni Andrea Asaro, figura simbolo della marineria mazarese e tra gli ultimi autentici maestri d’ascia, custodi di un’arte che ha segnato la storia economica, culturale e identitaria della città.

A darne l’annuncio è stato il genero, il collega Attilio Vinci, che ha raccontato come Andrea si sia spento “tra le braccia e le amorevoli attenzioni dei suoi tre figli, Susanna, Enzo e Gianbattista, e dell’amatissima moglie Giuseppa, che lui chiamava affettuosamente Peppa”.

Una vita interamente dedicata alla carpenteria navale, alla costruzione e riparazione delle barche, alla sapienza dei legni e delle tecniche tramandate di generazione in generazione.
Asaro era orgoglioso di appartenere alla Mazara che, negli anni d’oro della pesca, era tra le prime città d’Italia per reddito pro capite. Si sentiva parte di quella grande storia collettiva: “un protagonista”, come ricordato dal genero.

Fiero della qualità del proprio lavoro, parlava con passione dei momenti del varo, della scelta accurata dei materiali, della responsabilità di costruire imbarcazioni che avrebbero garantito lavoro a centinaia di famiglie e portato sulle tavole di mezza Italia il pesce della flotta mazarese.

Perfino la sera prima della sua scomparsa, circondato da figli e nipoti, raccontava ancora l’impegno, la fatica e l’onore del suo mestiere: quello di “creare” nuovi natanti che avrebbero solcato il Mediterraneo. Un talento riconosciuto anche oltre i confini siciliani: negli anni 1964-65 fu chiamato a costruire barche in diversi cantieri del Nord Africa.

La sua morte rappresenta la scomparsa di un pezzo importante della memoria e della tradizione marinara di Mazara del Vallo.

 


