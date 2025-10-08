Marsala, addio a Vita Tranchida

08/10/2025 14:00:00

Ieri, 7 Ottobre 2025, si è spenta serenamente la signora Vita Tranchida, vedova Lamia. Aveva 67 anni.

Ne danno il triste annuncio le figlie Francesca e Annalisa, il fratello Giuseppe e i nipoti Sofia, Marco e Arianna.

I familiari desiderano esprimere un sentito ringraziamento ai medici e a tutto il personale del reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Marsala per le cure e la sensibilità dimostrate.

I funerali si terranno domani, mercoledì 9 ottobre, alle ore 10.30 presso la Chiesa Grazia Puleo di Marsala.

I funerali sono curati dalla ditta di onoranze funebri Angileri S.a.s.