Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
13/08/2025 12:15:00

Custonaci, giochi e inclusione per i bambini con il progetto P.I.P.P.I. del Distretto D50

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755079507-0-custonaci-giochi-e-inclusione-per-i-bambini-con-il-progetto-p-i-p-p-i-del-distretto-d50.jpg

Un pomeriggio di gioco, creatività e inclusione per i più piccoli. Ieri, a Cornino, il Distretto Socio Sanitario 50 ha portato nel Comune di Custonaci un nuovo appuntamento del progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), con laboratori e spazi gioco curati da coordinatori ed educatori.

L’iniziativa rientra in un programma nazionale nato nel 2010 per sostenere le famiglie vulnerabili e prevenire l’allontanamento dei minori, attraverso un lavoro congiunto di servizi sociali, scuole, operatori sanitari e famiglie. «Il progetto P.I.P.P.I. è un esempio concreto di sostegno alla genitorialità e di costruzione di comunità», ha spiegato Marilena Cricchio, direttore del Distretto D50.

Per il sindaco Fabrizio Fonte, l’evento ha valorizzato uno spazio simbolo di inclusione, l’Altalena sul mare del lungomare Leonardo Da Vinci, parte del progetto “Onde di sport e inclusione sociale”.

Il Distretto D50, che riunisce i Comuni di Trapani (capofila), Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Misiliscemi, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice, continuerà a portare il progetto anche negli altri territori, dopo le tappe a Trapani, Erice, Valderice e Favignana.

 