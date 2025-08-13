Custonaci, giochi e inclusione per i bambini con il progetto P.I.P.P.I. del Distretto D50

13/08/2025 12:15:00

Un pomeriggio di gioco, creatività e inclusione per i più piccoli. Ieri, a Cornino, il Distretto Socio Sanitario 50 ha portato nel Comune di Custonaci un nuovo appuntamento del progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), con laboratori e spazi gioco curati da coordinatori ed educatori.

L’iniziativa rientra in un programma nazionale nato nel 2010 per sostenere le famiglie vulnerabili e prevenire l’allontanamento dei minori, attraverso un lavoro congiunto di servizi sociali, scuole, operatori sanitari e famiglie. «Il progetto P.I.P.P.I. è un esempio concreto di sostegno alla genitorialità e di costruzione di comunità», ha spiegato Marilena Cricchio, direttore del Distretto D50.

Per il sindaco Fabrizio Fonte, l’evento ha valorizzato uno spazio simbolo di inclusione, l’Altalena sul mare del lungomare Leonardo Da Vinci, parte del progetto “Onde di sport e inclusione sociale”.

Il Distretto D50, che riunisce i Comuni di Trapani (capofila), Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Misiliscemi, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice, continuerà a portare il progetto anche negli altri territori, dopo le tappe a Trapani, Erice, Valderice e Favignana.



