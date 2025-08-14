Sezioni
Cronaca
14/08/2025 10:56:00

Paura in mare a Scopello: turista colto da malore soccorso dalla Guardia  Costiera

Poteva trasformarsi in tragedia la gita in barca di un turista che ieri, poco dopo le 13, ha accusato un malore subito dopo un’immersione davanti ai celebri Faraglioni.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava a bordo di un natante per il trasporto passeggeri quando, risalito in superficie, ha iniziato ad accusare un forte dolore al petto. A bordo c’era un medico, che ha subito sospettato un principio di infarto e ha dato indicazioni per richiedere soccorso urgente.

 

L’allarme è partito immediatamente: dal porto di Castellammare del Golfo si è mossa a tutta velocità la motovedetta G.C. B 86, mentre dalla sala operativa del 12° MRSC di Palermo veniva coordinata l’operazione e allertato il 118. In contemporanea, un’ambulanza si è portata sul molo in attesa dell’arrivo del paziente.

In appena un quarto d’ora la motovedetta ha raggiunto l’imbarcazione al largo, e con manovre rapide ma estremamente delicate, l’uomo è stato trasbordato a bordo del mezzo militare. Pochi minuti dopo, alle 13.30 circa, l’arrivo in porto e la consegna del paziente nelle mani dei sanitari, che lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale di Trapani per gli accertamenti del caso.

 

Un’operazione di MEDEVAC – come viene chiamato in gergo il trasporto urgente di persone in mare bisognose di cure mediche – condotta con tempestività ed efficacia. “Interventi di questo tipo sono frutto di addestramento costante e coordinamento con i servizi sanitari”, sottolineano dalla Guardia Costiera, che con il 118 e la Sanità marittima effettua periodiche esercitazioni per essere sempre pronta a ogni emergenza.