Cronaca
14/08/2025 18:25:00

San Vito Lo Capo, operazione antiabusivismo: sequestrata attrezzatura da spiaggia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2025/1755188789-0-san-vito-lo-capo-operazione-antiabusivismo-sequestrata-attrezzatura-da-spiaggia.jpg

Nuova operazione di contrasto al commercio abusivo lungo la spiaggia di San Vito Lo Capo. Questa mattina, un’azione congiunta di Capitaneria di Porto di Trapani, Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo, Carabinieri della locale Stazione e Polizia Municipale ha portato al sequestro di attrezzatura da mare a carico di venditori ambulanti non autorizzati.

L’intervento nasce da numerose segnalazioni giunte alle autorità, che denunciavano la presenza di commercianti e massaggiatori abusivi in un’area vietata dall’Ordinanza Sindacale.

“Vogliamo garantire ai turisti la possibilità di vivere la spiaggia in pieno relax, senza presenze invadenti e ossessive”, ha dichiarato il sindaco Francesco La Sala, sottolineando come l’Amministrazione, insieme alle forze dell’ordine, sia impegnata nel far rispettare le regole.

Appello ai bagnanti

Dal Comune arriva anche un invito alla collaborazione: scoraggiare l’acquisto di beni e servizi offerti in maniera irregolare, in particolare i massaggi sulla spiaggia, “non consigliabili anche per motivi igienico-sanitari”.

Per rafforzare l’azione di contrasto, l’Amministrazione ha installato cartelli con la dicitura “Spiaggia libera”, per ricordare a tutti che le aree pubbliche non possono essere occupate come se fossero in concessione privata.

San Vito Lo Capo, meta turistica di punta della Sicilia, è da tempo oggetto di controlli mirati per tutelare la fruizione ordinata e sicura delle sue spiagge.