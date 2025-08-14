Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/08/2025 14:00:00

Misiliscemi, attivato il servizio bus navetta gratuito con Marausa Lido

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755121087-0-misiliscemi-attivato-il-servizio-bus-navetta-gratuito-con-marausa-lido.jpg

Da ieri, mercoledì 13 agosto 2025, il Comune di Misiliscemi, guidato dal sindaco Salvatore Tallarita, ha avviato un servizio gratuito e sperimentale di trasporto per collegare i centri abitati al litorale di Marausa Lido, con l’obiettivo di agevolare la fruizione della spiaggia sia per i cittadini misilesi sia per gli ospiti delle strutture ricettive locali. 

 

Il progetto prevede l’impiego di due autobus, ciascuno assegnato a un proprio percorso.

  • Primo percorso: capolinea a Guarrato.

  • Secondo percorso: capolinea presso la sede comunale di Salinagrande. 

    Per entrambi i tragitti, il servizio sarà garantito in modalità continuativa, andata e ritorno.
     

Gli orari previsti sono: Mattina: partenze dal capolinea alle ore 8:30 e fino alle ore 13, con corse circa ogni ora. Pomeriggio: ripresa alle ore 15:00 fino alle ore 19:00, sempre con cadenza di circa un’ora.

 

L’iniziativa, in fase di sperimentazione, mira a migliorare l’accessibilità al litorale riducendo il traffico veicolare e favorendo una mobilità sostenibile per residenti e turisti.