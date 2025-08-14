Misiliscemi, attivato il servizio bus navetta gratuito con Marausa Lido

14/08/2025 14:00:00

Da ieri, mercoledì 13 agosto 2025, il Comune di Misiliscemi, guidato dal sindaco Salvatore Tallarita, ha avviato un servizio gratuito e sperimentale di trasporto per collegare i centri abitati al litorale di Marausa Lido, con l’obiettivo di agevolare la fruizione della spiaggia sia per i cittadini misilesi sia per gli ospiti delle strutture ricettive locali.

Il progetto prevede l’impiego di due autobus, ciascuno assegnato a un proprio percorso.

Primo percorso : capolinea a Guarrato.

: capolinea a Guarrato. Secondo percorso: capolinea presso la sede comunale di Salinagrande. Per entrambi i tragitti, il servizio sarà garantito in modalità continuativa, andata e ritorno.



Gli orari previsti sono: Mattina: partenze dal capolinea alle ore 8:30 e fino alle ore 13, con corse circa ogni ora. Pomeriggio: ripresa alle ore 15:00 fino alle ore 19:00, sempre con cadenza di circa un’ora.

L’iniziativa, in fase di sperimentazione, mira a migliorare l’accessibilità al litorale riducendo il traffico veicolare e favorendo una mobilità sostenibile per residenti e turisti.



