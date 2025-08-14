Sezioni
Cronaca

» Incidenti
14/08/2025 11:20:00

Valderice piange Antonio Coppola: il 46enne morto in un incidente a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2025/1755163380-0-valderice-piange-antonio-coppola-il-46enne-morto-in-un-incidente-a-trapani.jpg

Valderice è sotto choc per la morte improvvisa di Antonio Coppola, 46 anni, nato il 14 dicembre 1979, rimasto vittima di un tragico incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì a Trapani.

Come abbiamo raccontato su Tp24, Coppola era alla guida della sua Ford Fiesta quando, intorno alle 4 del mattino, stava percorrendo via Virgilio in direzione della Zona industriale. Nei pressi del passaggio a livello, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è finita contro un muretto vicino alla struttura che ospita il “Mercato Amico”.

 

I genitori, residenti a Valderice, hanno appreso la terribile notizia direttamente da una pattuglia della Polizia Municipale. 

La vigilia di Ferragosto, per Valderice, si apre con un lutto nella comunità.