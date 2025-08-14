Sezioni
Cronaca

» Piccole Storie
14/08/2025 20:20:00

Trapani, dopo 50 anni si ritrovano gli studenti della 5^B dell'Istituto Calvino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2025/1755195742-0-trapani-dopo-50-anni-si-ritrovano-gli-studenti-della-5-b-dell-istituto-calvino.jpg

Era il 1975 quando i ragazzi della Quinta B dell’Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Calvino” di Trapani conseguirono il diploma, pronti a spiccare il volo verso studi universitari, lavoro e nuove avventure di vita. Cinquant’anni dopo, quei compagni di scuola si sono ritrovati per celebrare un traguardo speciale: mezzo secolo di ricordi, amicizie e percorsi intrecciati.

 

L’incontro, organizzato con entusiasmo da alcuni ex studenti, si è svolto in un clima di grande emozione. Tra abbracci, fotografie in bianco e nero e vecchi registri scolastici, ognuno ha condiviso aneddoti e momenti indimenticabili di quegli anni: le lezioni dei professori più severi, le gite scolastiche, gli esami di maturità affrontati con trepidazione e le risate tra i banchi.

 

Molti hanno raccontato le proprie esperienze di vita. La serata si è conclusa con una cena conviviale, brindisi e la promessa di non aspettare altri cinquant’anni per rivedersi.  Un incontro che ha dimostrato come il tempo possa passare, ma i legami nati tra quei banchi restino un patrimonio prezioso da custodire e celebrare.