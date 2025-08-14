Marsala, c'è un bar che butta i rifiuti in strada in pieno centro

Ancora una segnalazione di degrado nel centro storico di Marsala. Un lettore ci ha inviato delle foto scattate in via Edoardo Alagna, nei pressi del porto, che documentano la presenza di grandi bidoni della spazzatura e sacchetti abbandonati a terra, collocati — secondo la segnalazione — lontano dal locale di riferimento.
Il cittadino punta il dito contro il titolare di un bar del centro che, a suo dire, lascerebbe in modo costante i rifiuti in quella zona. Su uno dei cassonetti compare perfino un foglio con una scritta offensiva che da del “PORCO” al titolare del bar.
La segnalazione richiama anche l’attenzione sulle nuove norme in materia di abbandono di rifiuti: il decreto-legge 116/2025, approvato l’8 agosto ed entrato in vigore il 9 agosto, ha introdotto sanzioni più pesanti, che prevedono multe salate, la sospensione della patente e, nei casi più gravi, pene detentive fino a 7 anni di reclusione.
Il fatto avviene in pieno centro, in un’area ad alta frequentazione turistica. “Una situazione ingiustificabile — scrive il lettore — che costituisce un pessimo biglietto da visita per la città e ne danneggia l’immagine”.