Alcamo: al via la consultazione pubblica sul nuovo PRG

15/08/2025 12:00:00

È stata avviata la fase di consultazione pubblica sul Piano Regolatore Generale (PRG) di Alcamo, lo strumento cardine per il governo del territorio e la pianificazione dello sviluppo urbano della città.

L’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e mira a raccogliere osservazioni, proposte e integrazioni da parte di cittadini, enti, associazioni e, in particolare, degli Ordini professionali tecnici.

Il documento completo è consultabile sul portale comunale della trasparenza:

Consulta il PRG.

«Questa fase preliminare di confronto pubblico – spiega l’assessore alla Pianificazione Urbanistica, Mario Viviano – ha un ruolo centrale nel processo di redazione del PRG. Il coinvolgimento attivo di tutti gli Ordini professionali tecnici, quali interlocutori qualificati e strategici, è importante per garantire una pianificazione urbanistica condivisa, trasparente ed efficace».

Viviano sottolinea come il contributo di architetti, ingegneri, geometri, agronomi e forestali, geologi, periti industriali e agrari, agrotecnici e altre figure professionali possa costituire un valore aggiunto, sia per la qualità del progetto urbanistico, sia per la capacità di rispondere alle reali esigenze della comunità locale.

Nei mesi precedenti, l’amministrazione comunale aveva già promosso incontri pubblici con i tecnici, avviando un dialogo finalizzato a costruire un piano che rifletta una visione condivisa di sviluppo. Questa consultazione rappresenta dunque un ulteriore passo verso un PRG partecipato, aperto al contributo della cittadinanza e dei professionisti del settore.



