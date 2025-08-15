Quarant’anni di amicizia: si ritrovano i diplomati Infermieri del S. Biagio di Marsala

15/08/2025 13:00:00

Dopo circa un mese e mezzo dal festeggiamento del quarantesimo anniversario del diploma di Infermieri Professionali, conseguito presso l’Ospedale S. Biagio di Marsala, il gruppo di ex compagni si è ritrovato nuovamente ieri sera.



L’incontro, ancora più partecipato del primo, ha visto finalmente la presenza di Ignazio, che lavora in Svizzera, e di Marianna, rientrata dall’Inghilterra.

Sia coloro che avevano già partecipato alla precedente ricorrenza, sia chi non era potuto esserci, hanno deciso di suggellare ancor più profondamente la loro amicizia, trascorrendo insieme una piacevole serata in un caratteristico ristorantino del centro di Trapani.

Durante la cena, i ricordi sono tornati ai tempi trascorsi in ospedale: le gioie condivise, le difficoltà affrontate e le sofferenze viste ogni giorno. Come già accaduto in passato, il pensiero è andato anche ai colleghi che non ci sono più: Vincenzo, persona talentuosa e appassionato di tromba; Nino, padre esemplare; e Antonella, caposala di grande valore. Nonostante il passare degli anni, il rispetto e la stima reciproci sono rimasti intatti.





