La GolfoBasket Alcamo ritorna in Serie A2 e si rende protagonista sul mercato

16/08/2025 13:00:00

La GolfoBasket Alcamo si appresta a vivere un nuovo, entusiasmante capitolo con il ritorno in Serie A2 per la stagione 2025/2026. L'obiettivo primario della società è chiaro: affrontare la seconda serie nazionale con la giusta mentalità e un gruppo competitivo e affidabile. Il progetto sportivo si fonda su un sapiente mix di esperienza consolidata e promettenti nuove leve, segnando l'avvio di una nuova fase per una città storicamente legata alla pallacanestro femminile. La costruzione del roster riflette pienamente questa visione strategica. Punti fermi come Anna Caliendo, veterana e "fil rouge" della storia del basket femminile alcamese, sono stati confermati, rappresentando una garanzia sia sul piano tecnico che umano. Al suo fianco, l'esperienza di Elena Vella e Silvia Sarni garantisce solidità e affidabilità al gruppo. Guardando al futuro, la GolfoBasket ha puntato su giovani talenti italiani con esperienza e ampi margini di crescita, come Virginia Tempia e Chiara Schena, il cui innesto è cruciale per l'impatto atletico e il potenziale a medio termine. L'arrivo di Aida Thiam, prima giocatrice straniera, e di Violeta Verano, completa un roster versatile, in linea con gli obiettivi di questo ambizioso ritorno in A2. In questo contesto di rinnovamento e potenziamento, la società ha annunciato due importanti innesti internazionali che elevano l'asticella qualitativa della squadra. Il sodalizio alcamese ha completato il proprio roster con l'arrivo di Lea Hajdin, un'ala croata di 181 centimetri, classe 1998. Il suo profilo è internazionale, con esperienze di alto livello nei campionati FIBA e in EuroCup Women, e vanta persino l'eleggibilità per la WNBA. Reduce da due stagioni di grande spessore con lo ZKK Ragusa Dubrovnik, Hajdin ha mostrato una crescita costante, migliorando il proprio rendimento sia in EuroCup Women che nel campionato croato. Nella stagione 2023, ha registrato una media di 10,7 punti, 3,2 rimbalzi e 0,7 assist in EuroCup Women, migliorando a 12,2 punti di media, 3 rimbalzi e un'efficienza di 9,2 la stagione successiva. Le sue prestazioni in patria le sono valse il riconoscimento come miglior giocatrice della settimana nella Premijer Liga. Hajdin è una giocatrice duttile, capace di incidere sia nella metà campo offensiva che sotto le plance, unendo capacità realizzativa e fisicità. La sua mentalità competitiva, forgiata da anni di confronti ai massimi livelli continentali, la rende un innesto di qualità tecnica e un chiaro segnale delle ambizioni del club per recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Secondo rinforzo strategico è Matea Nikolic, ala/pivot di 190 centimetri, nazionale nord-macedone, nata il 1° agosto 2002. Nikolic porta in dote esperienza, solidità e versatilità, qualità che rafforzano ulteriormente il roster alcamese. Nonostante la giovane età, ha già maturato importanti stagioni nel campionato italiano, giocando in Serie A1 con Ragusa nella stagione 2023-2024 e vestendo la maglia della Brixia Brescia nell'ultima annata. In precedenza, nella Serie A2 2022-2023, ha giocato per la Stella Azzurra. Nel campionato 2024-2025 di Serie A1, Nikolic ha disputato 22 incontri, realizzando 64 punti totali con una media di 2,9 a gara. Ha dimostrato buone percentuali al tiro (61% da due punti, 79% ai liberi), catturando 40 rimbalzi totali e contribuendo anche con assist (8), recuperi (10) e stoppate (4). Si distingue per la sua presenza fisica sotto canestro e la capacità di incidere in difesa, unendo concretezza e determinazione. Il suo arrivo è considerato determinante per affrontare il prossimo campionato, in linea con gli obiettivi della società. La preparazione della squadra prenderà ufficialmente il via giovedì 22 agosto, data in cui il nuovo gruppo si ritroverà al completo per iniziare la prossima stagione. Con questi innesti di qualità e un progetto sportivo ben definito, la GolfoBasket Alcamo si proietta verso la Serie A2 con grande entusiasmo e la chiara intenzione di lasciare il segno.



