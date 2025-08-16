Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
16/08/2025 12:25:00

La Shark completa la rosa con il ritorno di Pugliatti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755339845-0-la-shark-completa-la-rosa-con-il-ritorno-di-pugliatti.jpg

Articoli Correlati:

E' Fabrizio Pugliatti il dodicesimo giocatore della Trapani Shark. Con il ritorno dell'italo-venezuelano, pertanto, la Shark completa la rosa di coach Repesa e può concentrarsi sulla prossima stagione, nonstante le nubi sul palasport che ospiterà le gare interne, per via dello scontro fra il Comune e la società granata.

Per completare l'organico, Trapani aveva puntato diversi giocatori italiani di livello, su tutti Guglielmo Caruso e Leonardo Toté. L'obiettivo era chiaro: avere in rosa un giocatore in grado di assicurare minuti e punti in una stagione che si presenta intensa tra il campionato e le coppe europee.

Il mercato, però, è andato in altro modo, con Guglielmo Caruso che, dopo due stagioni all'Olimpia Milano, ha preferito firmare per Napoli, mentre Toté ha compiuto il percorso inverso, passando dalla Campania alla Lombardia e assicurandosi la partecipazione all'Eurolega con la società meneghina.

Pugliatti ha già indossato la maglia granata, ottenendo la promozione dalla A2 alla A due stagioni addietro, collezionando 15 presenze. E' cresciuto nella Stella Azzurra Roma, la società dalla quale è nata la Shark con l'acquisizione del titolo sportivo, quindi, nella sua stagione a Trapani si è meritato più volte la convocazione nella nazionale venezuelana.

Le strade di Pugliatti e di Trapani si erano separate all'inizio della precedente stagione, quando il giocatore è passato alla Luiss Roma, in serie B, dove ha chiuso la stagione giocando 22 minuti di media in 35 presenze con 6.5 punti, 3.8 rimbalzi e 1.3 assist.

Adesso coach Repesa può concentrarsi sulla preparazione precampionato, in programma in Slovenia. Per poi far ritorno a Trapani e lasciarsi circondare dall'affetto dei tifosi che hanno già sottoscritto 3.500 abbonamenti.



Basket | 2025-08-16 12:25:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/la-shark-completa-la-rosa-con-il-ritorno-di-pugliatti-250.jpg

La Shark completa la rosa con il ritorno di Pugliatti

E' Fabrizio Pugliatti il dodicesimo giocatore della Trapani Shark. Con il ritorno dell'italo-venezuelano, pertanto, la Shark completa la rosa di coach Repesa e può concentrarsi sulla prossima stagione, nonstante le nubi sul palasport che...