La Shark completa la rosa con il ritorno di Pugliatti

E' Fabrizio Pugliatti il dodicesimo giocatore della Trapani Shark. Con il ritorno dell'italo-venezuelano, pertanto, la Shark completa la rosa di coach Repesa e può concentrarsi sulla prossima stagione, nonstante le nubi sul palasport che ospiterà le gare interne, per via dello scontro fra il Comune e la società granata.

Per completare l'organico, Trapani aveva puntato diversi giocatori italiani di livello, su tutti Guglielmo Caruso e Leonardo Toté. L'obiettivo era chiaro: avere in rosa un giocatore in grado di assicurare minuti e punti in una stagione che si presenta intensa tra il campionato e le coppe europee.

Il mercato, però, è andato in altro modo, con Guglielmo Caruso che, dopo due stagioni all'Olimpia Milano, ha preferito firmare per Napoli, mentre Toté ha compiuto il percorso inverso, passando dalla Campania alla Lombardia e assicurandosi la partecipazione all'Eurolega con la società meneghina.

Pugliatti ha già indossato la maglia granata, ottenendo la promozione dalla A2 alla A due stagioni addietro, collezionando 15 presenze. E' cresciuto nella Stella Azzurra Roma, la società dalla quale è nata la Shark con l'acquisizione del titolo sportivo, quindi, nella sua stagione a Trapani si è meritato più volte la convocazione nella nazionale venezuelana.

Le strade di Pugliatti e di Trapani si erano separate all'inizio della precedente stagione, quando il giocatore è passato alla Luiss Roma, in serie B, dove ha chiuso la stagione giocando 22 minuti di media in 35 presenze con 6.5 punti, 3.8 rimbalzi e 1.3 assist.

Adesso coach Repesa può concentrarsi sulla preparazione precampionato, in programma in Slovenia. Per poi far ritorno a Trapani e lasciarsi circondare dall'affetto dei tifosi che hanno già sottoscritto 3.500 abbonamenti.



