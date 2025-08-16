Buona la prima per il Marsala 1912. Sferruzza e Costa a segno contro il Palermo Under 19

16/08/2025 07:30:00

Il Battesimo Stagionale in campo vale la vittoria nel primo Test Match contro il Palermo U19. La squadra di Mister Filippo Chinnici ha già iniziato a scaldare i motori in vista della prossima stagione. Il 13 agosto scorso si è tenuto il primo test match prestagionale al Campo Pasqualino di Carini contro il Palermo U19. Un buon inizio per i colori azzurri, che si sono imposti con un risultato di 2 a 1. Le reti per il Marsala sono state siglate da Sferruzza e Costa, un segnale incoraggiante per l'attacco lilibetano. Nonostante la vittoria, Mister Chinnici ha mantenuto la calma, dichiarando: "Ci portiamo la vittoria a casa, ma non ha importanza. Dobbiamo migliorare". Una mentalità che sottolinea la volontà di lavorare sodo e non accontentarsi, in linea con l'ambizione della società di giocare l'imminente Campionato di Eccellenza da protagonista. Sul fronte del mercato, la società ha piazzato un importante tassello, confermando la permanenza dell'attaccante argentino Marcos Lettieri. L'attaccante sarà un calciatore del Marsala 1912 anche nella prossima stagione, diventando il sesto giocatore confermato in casa azzurra. Questa riconferma è accolta con grande entusiasmo dal Presidente Angelo Casa e da tutto il club, che hanno rivolto a Lettieri un grande in bocca al lupo. Marcos Lettieri segnò nella scorsa stagione una rete all'esordio in campionato.

Il Marsala 1912 è pronto a scrivere un nuovo ed appassionante capitolo nella sua gloriosa storia calcistica. Con l'avvio della campagna abbonamenti per il campionato di Eccellenza 2025/2026, la società lancia un messaggio chiaro e potente: "Mettici il Cuore". Questo claim non è solo uno slogan, ma la vera e propria essenza che guiderà la squadra e l'intera piazza. È l'anima di questa gente che ha fame e sete di riconquista, la ferma volontà della Società, della Squadra e della Famiglia Marsala 1912 di mettere in campo ogni energia, ogni sudore, ogni gioia e superare ogni dolore. L'obiettivo è costruire un percorso di successo, che riaccenda la passione dei tifosi e riporti il club ai fasti che merita.

"Mettici il Cuore": La Campagna Abbonamenti 2025/2026

La campagna abbonamenti è partita ufficialmente il 12 agosto 2025 alle ore 10:00, invitando i sostenitori a stringersi attorno ai colori azzurri. Sono previste agevolazioni significative per diverse categorie di tifosi, un segno tangibile della volontà del club di coinvolgere l'intera comunità.



Ecco un riepilogo dettagliato delle tariffe e dei settori disponibili:

• Tribuna VIP con Ospitalità: € 375,00 (Disponibilità limitata a 112 posti).

• Tribuna Sostenitori: € 225,00.

• Tribuna Laterale Coperta:

◦ Intero: € 150,00

◦ Donne/Over 65/Under 18: € 75,00

• Gradinata:

◦ Intero: € 60,00

◦ Donne/Over 65/Under 18: € 30,00



I benefici per gli abbonati non finiscono qui:

• Tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento avranno diritto all'accesso gratuito allo Stadio "Antonino Lombardo Angotta" per il primo match di Coppa Italia in casa.

• Per ogni abbonato o spettatore pagante, è previsto un titolo d'accesso omaggio per ogni singolo evento per un tifoso Under 12 nel settore Gradinata.

• Inoltre, per tutti gli abbonati alla stagione 2025/26 sarà riservato un gadget in regalo.

È possibile acquistare le sottoscrizioni stagionali e i biglietti per l'evento singolo attraverso il circuito online Vivaticket o presso il rivenditore ufficiale, la Tabaccheria Parisi in Contrada Bosco 291, Marsala. La campagna abbonamenti si concluderà alle 23:59 del 20 settembre 2025.

Tutte le immagini provengono dal profilo facebook "SSD Marsala 1912".



