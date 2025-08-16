Sezioni
Cronaca
16/08/2025 12:48:00

Altri due alberi caduti a Trapani: danni a una vettura in sosta

Pioggia, vento e, subito, alberi caduti a Trapani. Due in poche ore, il primo in via Calvino, proprio davanti al comando della polizia municipale, e l'altro in piazza Vittorio Veneto, tra la Prefettura e la Questura.

In entrambi i casi si tratta di due eritrine, con i rami che si sono spezzati a causa proprio della pioggia che questa mattina si è abbattuta su Trapani e del vento.

In via Calvino i rami dell'eritrina, poi, sono finiti anche su una vettura regolarmente in sosta e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto in seguito ad una segnalazione pervenuta al comando provinciale.

In piazza Vittorio Veneto a venire giù non sono stati soltanto i rami, ma l'albero si è proprio spezzato, finendo per terra fortunatamente non colpendo nessun passante.

Si tratta degli ennesimi crolli di alberi, soprattutto in piazza Vittorio Veneto, dove le condizioni delle eritrine sono precarie. In passato, erano stati effettuati anche degli studi sulle condizioni degli alberi, sotto la Giunta Damiano, ed il consiglio dato all'amministrazione era di abbatterli per evitare inconvenienti per i cittadini.