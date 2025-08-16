Cane gettato dal viadotto Palermo-Sciacca, salvato da Vigili del Fuoco e Protezione Civile

16/08/2025 17:08:00

Momenti di paura questa mattina lungo la Palermo-Sciacca, dove un cane è stato lanciato dal viadotto ed è precipitato in via Olio di Lino. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale l’animale è stato recuperato vivo e affidato ai veterinari del presidio sanitario di via Tiro a Segno. Nonostante il volo, le sue condizioni sembrano stabili: con tutta probabilità la fitta vegetazione sottostante ha attutito l’impatto.

A dare notizia del salvataggio è stato l’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, che ha immediatamente attivato la squadra di pronto intervento del canile municipale.

«Siamo davanti all’ennesimo episodio di crudeltà verso i nostri amici a quattro zampe – ha dichiarato Ferrandelli – in un’estate già segnata da centinaia di abbandoni. Il nostro canile, insieme alle associazioni animaliste, sta affrontando con dedizione e sacrificio una situazione difficile, tra stalli temporanei e procedure di adozione. Ma non ci arrenderemo: la polizia municipale ha già avviato un’indagine per individuare i responsabili di questo gesto vile».

L’animale resterà sotto osservazione nelle prossime ore, mentre proseguono le verifiche sul posto. «Ringrazio i vigili del fuoco, la protezione civile e i nostri operatori – ha aggiunto l’assessore – che hanno agito con rapidità e professionalità, evitando il peggio. Invitiamo chiunque abbia assistito ai fatti, attorno alle 10.30, o disponga di informazioni utili a contattare il nucleo benessere animale della polizia municipale».



