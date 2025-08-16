Sezioni
Cronaca
16/08/2025 13:37:00

Donna ha un malore e muore sul volo Palermo New York

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755344276-0-donna-ha-un-malore-e-muore-sul-volo-palermo-new-york.jpg

 

Un viaggio intercontinentale si è trasformato in tragedia a bordo di un aereo Neos partito da Palermo e diretto a New York. Una donna, colpita da un improvviso infarto, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione effettuati a bordo.

 

L’equipaggio, resosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente seguito i protocolli di emergenza. Il comandante ha scelto di deviare la rotta e atterrare al più presto in un aeroporto attrezzato per soccorsi sanitari: il velivolo ha così raggiunto lo scalo di Gander, sull’isola canadese di Terranova.

All’arrivo dei medici a terra, purtroppo, non è stato possibile salvare la passeggera. La notizia si è rapidamente diffusa anche sui social, in particolare sulla pagina Sicilia in Volo, dove diversi utenti hanno condiviso testimonianze e messaggi di cordoglio.

 

Dopo una sosta di oltre un’ora necessaria per gestire l’emergenza, l’aereo ha potuto riprendere il suo viaggio verso New York, atterrando al JFK con alcune ore di ritardo rispetto al previsto.

 

 



