Nube nera a Marsala: a fuoco, in un rudere, delle cassette di polistirolo

16/08/2025 10:21:00

Un incendio divampato in un vecchio rudere a Marsala ha destato forte preoccupazione, sprigionando una densa nube nera. All’interno della struttura erano infatti accatastate numerose cassette in polistirolo per piantine di fragola, che hanno alimentato le fiamme generando fumi pericolosi per la salute e l’ambiente.

L’allarme è stato lanciato da un cittadino, che ha immediatamente segnalato la situazione alle autorità. Rapido l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, che hanno messo in sicurezza l’area e circoscritto le fiamme.

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo: “Grazie ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale per il rapidissimo intervento dopo la segnalazione di un cittadino. Abbiamo visto quanto la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale”.

La Polizia Municipale ha avviato gli accertamenti preliminari e informerà l’Autorità Giudiziaria, che potrà disporre ulteriori indagini per chiarire le cause del rogo. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude l’origine dolosa o un gesto finalizzato a eludere il corretto conferimento della plastica.

“Si tratta di episodi purtroppo ricorrenti – ha aggiunto il primo cittadino – che destano preoccupazione e richiedono massima attenzione. Segnalare subito situazioni di rischio può fare la differenza”.



