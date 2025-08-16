Incidente sulla SS 115 a Castelvetrano, auto rischia di precipitare dal viadotto

16/08/2025 19:21:00

Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 115, nei pressi di Castelvetrano, a causa delle forti piogge che hanno reso l’asfalto particolarmente insidioso.

Un automobilista castelvetranese - come racconta Castelvetranonews.it - mentre viaggiava a bordo della sua Nissan Qashqai, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto, scivolata sull’asfalto bagnato, è finita fuori strada, fermata soltanto dal guardrail che ha impedito il peggio. Il mezzo è rimasto in bilico sul viadotto, evitando per un soffio di precipitare nel vuoto.

Il conducente, visibilmente scosso ma con soltanto lievi ferite, è stato soccorso sul posto. Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano.



