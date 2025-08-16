A Mazara la III A del Liceo Classico Adria festeggia i 40 anni dalla maturità

16/08/2025 22:37:00

Si sono ritrovati dopo quarant’anni dal diploma gli ex studenti della classe III A del Liceo Classico “Gian Giacomo Adria” di Mazara del Vallo, maturità 1985.

L’incontro, ricco di emozioni e ricordi, è stato organizzato da Fabio Corleo, che ha voluto radunare i suoi compagni di scuola per celebrare una tappa così significativa.

Alla serata hanno partecipato numerosi ex studenti, tra cui Mario Ferro, Marina Accardi, Valentina Alestra, Maria Antonietta Pomilia, Melania Giacalone, Andrea Passanante, Letizia Ruggeri, Maurizio Accardo Palumbo, Sandra Russo, Rossella Pernice e Catia Dado.

La rimpatriata si è svolta in riva al mare, con un suggestivo aperitivo al tramonto in spiaggia. Tra brindisi, sorrisi e racconti, ognuno ha avuto l’occasione di condividere esperienze di vita e aneddoti del passato, ritrovando quell’intesa che per cinque anni aveva unito la classe.

L’atmosfera è stata resa ancora più intensa dal senso di ritorno alle origini: per qualche ora, le distanze sociali create dal tempo e dalle diverse strade percorse sono state annullate. Mariti, mogli e figli sono rimasti sullo sfondo, mentre il gruppo si è ritrovato “classe” ancora una volta, con la spensieratezza e la complicità di allora.

Un momento speciale, che ha dimostrato come i legami nati tra i banchi di scuola possano resistere al tempo e conservare intatta la loro forza.



