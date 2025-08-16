Marsala: rifiuti abbandonati in piazza Marconi, vicino alla palestra Grillo

16/08/2025 12:00:00

Ancora rifiuti abbandonati a Marsala. A segnalarlo alla redazione di TP24 è il signor Giacomo, che il 14 agosto scorso, intorno alle 9:45, ha documentato con alcune fotografie la presenza di masserizie e scarti gettati, in piazza Marconi nei pressi della palestra comunale dedicata a Nicola Grillo, struttura frequentata da studenti e giovani durante l’anno scolastico.

“Le immagini testimoniano la viltà e la cafonaggine di certe persone – scrive GIacomo – probabilmente cittadini di Marsala, che con grande disprezzo del territorio comunale buttano le loro masserie, e non solo, deturpando un angolo della nostra amata città”.

Il cittadino sottolinea come l’area, frequentata dalle future generazioni, non meriti di essere trasformata in discarica e auspica un cambiamento:

“Con la speranza – conclude – che del territorio marsalese, in un prossimo futuro, si possa parlare solo di bellezze, di gentilezza e di civiltà dei propri abitanti, ringrazio la redazione di TP24 per il servizio che prestate”.

Il problema dell’abbandono dei rifiuti continua dunque a rappresentare una criticità per Marsala.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.



