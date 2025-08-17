Sezioni
Economia

» Agroalimentare
17/08/2025 20:19:00

Sicilia: torta record da 450 chili alla sesta edizione della "Mega Torta di San Calogero"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755454930-0-sicilia-torta-record-da-450-chili-alla-sesta-edizione-della-mega-torta-di-san-calogero.jpg

Grandissimo successo per la sesta edizione della Mega Torta di San Calogero a Realmonte, ideata e realizzata dal pastry chef Giovanni Mangione. Migliaia di persone hanno preso parte all’evento, gustando una torta spettacolare del peso di circa 450 kg, un vero capolavoro di arte dolciaria.

 

La torta è stata preparata con ingredienti eccezionali:

  • 30 placche di Pan di Spagna alla vaniglia
  • 25 litri di bagna all’arancia
  • oltre 200 kg di ricotta
  • 60 kg di frutta candita
  • 400 cannoli utilizzati per decorare il bordo
  •  
  • tante altre decorazioni, tutte rigorosamente commestibili

Il taglio della torta è stato affidato al sindaco di Realmonte Alessandro Mallia, all’assessore al turismo, sport e spettacoli Marika Salemi e alla consigliera comunale Ventina Taormina.

Ma il momento più emozionante dell’evento, come racconta lo stesso pastry chef Giovanni Mangione, è stato quello in cui per la prima volta i suoi ragazzi speciali hanno avuto l’onore e la gioia di sollevare e portare sulle spalle San Calogero, accompagnati dal suono della campana e dalle grida di gioia “Evviva San Calò!”.

Un’esperienza indimenticabile, che ha unito tradizione, fede e grande maestria pasticcera, regalando a Realmonte una festa indimenticabile e un dolce da record.



