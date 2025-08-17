Sezioni
Sport

» Calcio
17/08/2025 20:31:00

Il Trapani parte bene: recupera il Picerno e lo batte ai rigori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755455425-0-il-trapani-parte-bene-recupera-il-picerno-e-lo-batte-ai-rigori.png

Buona la prima per il nuovo Trapani di Salvatore Aronica che supera ai calci di rigore il Picerno nel primo turno di Coppa Italia di serie C. I granata sono partiti male, trovandosi sotto nel punteggio, ma a 2 minuti dalla fine hanno trovato il pari che ha permesso di arrivare, poi, ai tiri dal dischetto.

I granata si sono presentati a questa sfida con tanti volti nuovi, figli di una campagna acquisti che ha cambiato volto alla squadra.

Aronica ha scelto il 3-4-2-1 con Galotti in porta e, poi, Pirrello, Negro e Giron come difensori centrali. A centrocampo, invece, Ciotti e Nicoli sugli esterni con Carriero e Di Noia al centro, quindi, spazio ai due trequartisti Canotto e Fischnaller, subito dietro alla prima punta Grandolfo.

Il primo tempo termine con il Picerno in vantaggio per via del gol messo a segno da Pugliese al 39'.

Quindi, nella ripresa l'allenatore granata prova a rivitalizzare i suoi con Benedetti al posto di Giron e con Kirwna in campo in sostituzione di Ciotti. Poi, entrano anche Celeghin per Negro e La Sorsa per Grandolfo.

La svolta dell'incontro a due minuti dalla fine, quando Fischnaller riceve un pallone in area di rigore, lo addomesdtica e riesce ad anticipare il difensore avversario infilando la sfera sulla sinistra del portiere.

Si va così ai calci di rigore e il Picerno parte subito con un errore per via della parata di Galeotti sul tiro di Marino. Per il Trapani, invece, Celeghin non sbaglia, portando i granata subito in vantaggio.

Quindi, per il Picerno segna Pugliese e per i granata va a segno Fischnaller. Si continuna con altri due gol: Santarcangelo per i lucani e Vazquez per i siciliani.

Nessun errore anche al quarto tentativo per parte, con Bocic che segna per il Picerno e Benedetti per il Trapani.

Diventa decisivo l'ultimo tiro con i granata che si presentano in vantaggio per 4-3 e il grande protagonista diventa il portiere Galeotti che para il tiro di Cardoni, consegnando la qualificazione al Trapani.



