"Marsala Città Turistica" e il Welcome Terminal chiuso. Se n'è accorto anche Lele Pugliese

17/08/2025 11:39:00

"Marsala Città Turistica", c'è scritto così nei cartelli d'ingresso della città, ma ditelo a quelle decine di turisti che ogni giorno attendono sotto il sole cocente di imbarcarsi per le Egadi, nonostante ci sia una Terminal che li potrebbe accogliere molto più confortevolmente.

Sulle pagine di Tp24 ce ne occupiamo da tempo, da quando è stato installato, nel novembre del 2022, c'era alla Presidenza della Regione Nello Musumeci, oggi ministro della Protezione Civile. Adesso se n'è accorto anche il consigliere comunale Lele Pugliese,(dove è stato in tutti questi anni? nel 2023, nel 2024 e anche questa estate? il Terminal era lì, chiuso e mai fruibile dai turisti), e con un suo post su Facebook denuncia e pubblica la foto con decine di persone ferme in attesa dell'aliscafo. Il consigliere conclude il suo post facendo un appello al sindaco di Marsala, Massimo Grillo.

"Queste che vedete sono due semplici foto da me oggi scattate... - scrive Pugliese - . Non so di chi sia la colpa, ma vedere tanta gente ammucchiata all'ombra, sotto i 40°C, solo perché la stazione di servizio per le isole è chiusa da anni, mi dispiace davvero tanto. È triste non sapere come risolvere questa situazione, ma comunque sia, mi vergogno di questa massa di persone che deve vivere queste condizioni di disagio, per del menefreghismo da parte di qualcuno.

Massimo Grillo Sindaco di Marsala faccia chiarezza perché una città turistica come la nostra non merita questo...Grazie per la sua attenzione"

Ormai è chiaro che per la stagione estiva 2025 non sarà possibile vedere aperto il terminal e tutto sarà rinviato al 2026, quando ci saranno le elezioni amministrative, magari Il Welcome Terminal diverrà una dei temi da giocarsi in campagna elettorale....



