Cultura

» Cose di musica
17/08/2025 12:20:00

Oggi gli Shakalab su Rai 2: Sicilia protagonista di “Musica Mia”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755426069-0-oggi-gli-shakalab-su-rai-2-sicilia-protagonista-di-musica-mia.jpg

La Sicilia va in scena su Rai 2. Oggi, domenica 17 agosto alle ore 14.00, l’emittente nazionale trasmette una nuova puntata di “Musica Mia”, il programma che racconta l’Italia attraverso tradizioni, suoni e voci dei territori.

La puntata sarà interamente dedicata all’isola, con i suoi paesaggi, la sua storia e le sue contaminazioni culturali. Ospiti d’eccezione saranno gli Shakalab, collettivo siciliano punto di riferimento della scena reggae e hip hop italiana, che porteranno in tv la loro energia, le sonorità mediterranee e i messaggi positivi che caratterizzano da sempre la loro musica.

Tra racconti, performance e immagini suggestive, il pubblico vivrà un viaggio dentro l’anima musicale della Sicilia, fatta di radici antiche e nuove contaminazioni.

Il tour estivo degli Shakalab

Parallelamente alla presenza televisiva, continua il tour del gruppo, formato da Jahmento, Lorrè, BR1 e Marcolizzo. Partito da Madrid a febbraio, ha già toccato città come Barcellona, Londra, Manchester, Milano e Modena, e proseguirà in Sicilia e in Italia nelle prossime settimane.

Queste le prossime date:

  • 17 agosto – Villa Scontrone, Villa in Fermento
  • 18 agosto – Licata (AG), Piazza Progresso
  • 20 agosto – Catania, Villa Bellini (con Manu Chao)
  • 23 agosto – Cattolica Eraclea (AG), Reggae Valley Festival
  • 25 agosto – Calatafimi Segesta (TP), KalataReggaeNight
  • 28 agosto – Scoglitti (RG), Piazza Sorelle Arduino
  • 31 agosto – Gibellina (TP), Piazza Beus
  • 4 settembre – Porto Empedocle (AG), Piazza Kennedy
  • 5 settembre – Bronte (CT)
  • 13 settembre – Selinunte (TP), A Nome Loro Festival
  • 14 settembre – Roma, The Italian Job by Pakkia Crew

Una carriera di contaminazioni

Gli Shakalab sono nati dall’incontro di quattro voci storiche della scena hip hop/reggae. In quindici anni di attività hanno collaborato con artisti del calibro di Sud Sound System, Alborosie, Clementino, Inoki, Brusco, General Levy e Dub FX, esibendosi nei principali festival italiani ed europei, fino a calcare il palco del mitico Rototom Sunsplash.

Il collettivo ha portato la sua musica anche a New York, Londra e Dublino, consolidando un seguito internazionale. Nel 2024 hanno duettato con Manu Chao durante la sua unica data siciliana.

Un percorso fatto di contaminazioni e di forte legame con la Sicilia, che oggi torna protagonista su Rai 2.