“Estate Sicura”: a Petrosino prosegue il progetto di prevenzione sanitaria con la Croce...

17/08/2025 11:00:00

Anche nella settimana di Ferragosto è attivo “Estate Sicura”, il progetto promosso dal Comune di Petrosino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per garantire prevenzione e assistenza sanitaria durante tutta la stagione estiva.

L’iniziativa, pensata per tutelare la salute pubblica nei periodi di maggiore esposizione al caldo, è concentrata nelle aree costiere più frequentate: Sibiliana, Biscione e Torrazza. Qui, nelle ore centrali della giornata, operano i volontari della Croce Rossa, dotati di kit di primo soccorso e defibrillatori semiautomatici (DAE), pronti a intervenire tempestivamente in caso di emergenza e a monitorare costantemente il territorio.

L’attività di prevenzione e assistenza si estende anche agli eventi estivi in Piazza Biscione, dove è stato allestito un Posto Medico Avanzato (PMA), operativo durante le serate, per garantire supporto sanitario immediato e maggiore sicurezza al pubblico.

Il sindaco Giacomo Anastasi: “Questa iniziativa conferma la volontà del Comune di Petrosino e della Croce Rossa di lavorare fianco a fianco per la tutela della salute e il benessere della comunità, rafforzando la sicurezza nei momenti e nei luoghi di maggiore socialità e partecipazione durante i mesi estivi. Ho voluto fortemente rinnovare la convenzione che già lo scorso anno aveva visto i volontari della Croce Rossa presidiare le nostre aree costiere. Anche con queste iniziative si lavora per la sicurezza e la pubblica salute, a garanzia soprattutto delle persone più fragili.”

Con "Estate Sicura", Petrosino conferma il proprio impegno per la salute e la sicurezza della cittadinanza, rendendo la stagione estiva più serena e protetta.




