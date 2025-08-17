Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
17/08/2025 11:00:00

“Estate Sicura”: a Petrosino prosegue il progetto di prevenzione sanitaria con la Croce...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755416708-0-estate-sicura-a-petrosino-prosegue-il-progetto-di-prevenzione-sanitaria-con-la-croce.jpg

 

 Anche nella settimana di Ferragosto è attivo “Estate Sicura”, il progetto promosso dal Comune di Petrosino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per garantire prevenzione e assistenza sanitaria durante tutta la stagione estiva.

L’iniziativa, pensata per tutelare la salute pubblica nei periodi di maggiore esposizione al caldo, è concentrata nelle aree costiere più frequentate: Sibiliana, Biscione e Torrazza. Qui, nelle ore centrali della giornata, operano i volontari della Croce Rossa, dotati di kit di primo soccorso e defibrillatori semiautomatici (DAE), pronti a intervenire tempestivamente in caso di emergenza e a monitorare costantemente il territorio.

L’attività di prevenzione e assistenza si estende anche agli eventi estivi in Piazza Biscione, dove è stato allestito un Posto Medico Avanzato (PMA), operativo durante le serate, per garantire supporto sanitario immediato e maggiore sicurezza al pubblico.

 

Il sindaco Giacomo Anastasi: “Questa iniziativa conferma la volontà del Comune di Petrosino e della Croce Rossa di lavorare fianco a fianco per la tutela della salute e il benessere della comunità, rafforzando la sicurezza nei momenti e nei luoghi di maggiore socialità e partecipazione durante i mesi estivi. Ho voluto fortemente rinnovare la convenzione che già lo scorso anno aveva visto i volontari della Croce Rossa presidiare le nostre aree costiere. Anche con queste iniziative si lavora per la sicurezza e la pubblica salute, a garanzia soprattutto delle persone più fragili.”

 

Con “Estate Sicura”, Petrosino conferma il proprio impegno per la salute e la sicurezza della cittadinanza, rendendo la stagione estiva più serena e protetta.