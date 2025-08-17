Sezioni
Cronaca

» Piccole Storie
17/08/2025 09:00:00

Trapani: a trent'anni dal diploma si ritrovano i compagni della III A del Liceo Ximenes

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755413172-0-trapani-a-trent-anni-dal-diploma-si-ritrovano-i-compagni-della-iii-a-del-liceo-ximenes.jpg

 

 A trent’anni dal diploma, un gruppo di ex alunni della III A del Liceo classico “L. Ximenes”, diplomatisi nel 1995, si è riunito per festeggiare insieme questo importante traguardo.

 

La classe, composta all’epoca da trenta studenti, oggi è dispersa in diverse città d’Italia e non solo. Nonostante le distanze, un nutrito gruppo di ex compagni ha voluto esserci, regalando a tutti i presenti un momento di emozione, ricordi e risate. Come spesso accade, la confidenza e la complicità di un tempo sono riaffiorate spontanee, riportando per qualche ora il clima spensierato degli anni del liceo.

 

Alla serata hanno preso parte: Antonella Adamo, Mariapia Balsamo, Valeria Bisicchia, Cinzia Cognata, Valentina Cordaro (storica rappresentante di classe e promotrice dell’incontro), Gianfranco Di Vita, Gabriella Galia, Annalisa Messina, Maria Angela Passalacqua, Teresa Quatrosi, Irene Rosano e Chiara Saccaro.

 

Un appuntamento che non vuole restare isolato: tra un brindisi e una foto ricordo, è nata infatti la promessa di rivedersi ancora, perché – come hanno detto i partecipanti – “alcuni legami non conoscono il tempo”.