Trapani: a trent'anni dal diploma si ritrovano i compagni della III A del Liceo Ximenes

17/08/2025 09:00:00

A trent’anni dal diploma, un gruppo di ex alunni della III A del Liceo classico “L. Ximenes”, diplomatisi nel 1995, si è riunito per festeggiare insieme questo importante traguardo.

La classe, composta all’epoca da trenta studenti, oggi è dispersa in diverse città d’Italia e non solo. Nonostante le distanze, un nutrito gruppo di ex compagni ha voluto esserci, regalando a tutti i presenti un momento di emozione, ricordi e risate. Come spesso accade, la confidenza e la complicità di un tempo sono riaffiorate spontanee, riportando per qualche ora il clima spensierato degli anni del liceo.

Alla serata hanno preso parte: Antonella Adamo, Mariapia Balsamo, Valeria Bisicchia, Cinzia Cognata, Valentina Cordaro (storica rappresentante di classe e promotrice dell’incontro), Gianfranco Di Vita, Gabriella Galia, Annalisa Messina, Maria Angela Passalacqua, Teresa Quatrosi, Irene Rosano e Chiara Saccaro.

Un appuntamento che non vuole restare isolato: tra un brindisi e una foto ricordo, è nata infatti la promessa di rivedersi ancora, perché – come hanno detto i partecipanti – “alcuni legami non conoscono il tempo”.



