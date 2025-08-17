Marsala: ecco in che condizioni vergognose è la strada per il Santuario di Santo Padre

17/08/2025 10:20:00

Cumuli di rifiuti abbandonati lungo il tratto di strada che dalla rotonda di contrada Ventrischi conduce al Santuario delle Perriere a Marsala: frigoriferi dismessi, sacchi neri, materassi e scarti edilizi giacciono ai bordi della carreggiata, in alcuni punti arrivando persino a invaderla. Un percorso che dovrebbe accogliere cittadini e fedeli in un luogo di spiritualità si presenta invece come una discarica a cielo aperto, con conseguenze negative sul decoro urbano, sulla salute e sulla sicurezza stradale.

A denunciare la situazione è il nostro lettore Vito Reina: «Scrivo alla redazione di tp24 per sottolineare la grave situazione e di cui invio foto del tratto di strada che dalla rotonda di contrada Ventrischi porta al Santuario delle Perriere. Si tratta di una vergogna visiva per coloro che la percorrono per recarsi al Santuario, oltre a creare insalubrità per i cittadini. Pertanto, al fine di evitare – come già detto – situazioni di insalubrità del luogo che potranno solo peggiorare, ho già chiesto da tempo alle autorità predisposte, ma senza purtroppo ottenere riscontro, di provvedere subito per renderla decente e percorribile, dato che l’immondizia invade anche la carreggiata».

Nonostante le segnalazioni, il problema resta irrisolto. E intanto l’area continua a degradarsi, offrendo ai visitatori uno spettacolo indecoroso e pericoloso.

