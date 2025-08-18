Tartaruga in difficoltà salvata alla Riserva dello Zingaro

18/08/2025 11:59:00

È stata salvata nei giorni scorsi un’esemplare di tartaruga “caretta caretta” avvistata in difficoltà nelle acque di Cala Marinella, all’interno della Riserva dello Zingaro, nel trapanese.

A segnalare la presenza dell’animale ferito sono stati alcuni diportisti, che hanno recuperato la tartaruga a bordo e allertato la Capitaneria di porto di Trapani. Subito dopo è intervenuto il battello B36 della Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo, che ha preso in carico l’esemplare e lo ha trasportato fino al porto.

Qui ad attenderli c’era già il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, che ha prestato le prime cure. L’esemplare – lungo circa 90 centimetri – appariva ferito e in difficoltà nei movimenti e nell’immersione. Fondamentale, secondo la Capitaneria, è stata la rapidità dell’intervento e la collaborazione tra cittadini, autorità marittima e operatori specializzati, in un protocollo ormai ben collaudato.

L’episodio è anche l’occasione per richiamare tutti gli utenti del mare all’attenzione e alla responsabilità: in caso di avvistamento di tartarughe in difficoltà è fondamentale contattare subito la Capitaneria di porto più vicina o chiamare il numero 1530. La “caretta caretta” è una specie protetta e vulnerabile, minacciata di estinzione secondo la Lista Rossa della IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura).



