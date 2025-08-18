Sicilia: litiga con un conoscente e gli spara

18/08/2025 10:00:00

Una lite tra compaesani è degenerata in violenza, culminando con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Un uomo ha sparato contro un conoscente, ferendolo. La vittima, colpita in circostanze ancora da chiarire, è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso: le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Ribera, nell’Agrigentino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza cittadina, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle motivazioni alla base della lite.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e valutando eventuali contrasti pregressi tra i due protagonisti. Non si esclude che alla base dell’accaduto vi possano essere rancori personali. Le indagini proseguono per accertare ogni responsabilità e ricostruire i dettagli dell’accaduto.



