Cronaca
18/08/2025 10:00:00

Sicilia: litiga con un conoscente e gli spara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2025/1755498935-0-sicilia-litiga-con-un-conoscente-e-gli-spara.jpg

Una lite tra compaesani è degenerata in violenza, culminando con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Un uomo ha sparato contro un conoscente, ferendolo. La vittima, colpita in circostanze ancora da chiarire, è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso: le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

 

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Ribera, nell’Agrigentino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza cittadina, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle motivazioni alla base della lite.

 

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e valutando eventuali contrasti pregressi tra i due protagonisti. Non si esclude che alla base dell’accaduto vi possano essere rancori personali. Le indagini proseguono per accertare ogni responsabilità e ricostruire i dettagli dell’accaduto.



