Lettere & Opinioni
18/08/2025 17:00:00

“A Marsala tanta meraviglia,  ma mi sono sentito un turista… senza bussola”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2025/1755518632-0-a-marsala-tanta-meraviglia-ma-mi-sono-sentito-un-turista-senza-bussola.jpg


Gentile redazione di TP24, mi permetto di scriverVi in qualità di turista che ha recentemente visitato la città di Marsala. Desidero esprimere il mio rammarico e una certa delusione per il fatto che, durante la mia permanenza, non ho trovato un ufficio turistico aperto in centro città. Marsala è una città ricca di storia, cultura e bellezze paesaggistiche, e proprio per questo mi sarei aspettato un adeguato punto di accoglienza e di informazioni a disposizione dei visitatori. Purtroppo, l’assenza di un ufficio turistico operativo ha reso più difficile reperire materiale informativo, indicazioni su percorsi culturali, eventi e attrazioni locali. Credo che la presenza di un ufficio turistico centrale e ben funzionante sia un elemento fondamentale per valorizzare l’offerta della città e accogliere al meglio chi, come me, sceglie di visitarla. Marsala ha un potenziale straordinario, ma senza un servizio di questo tipo rischia di lasciare i turisti disorientati e con un’esperienza meno soddisfacente di quanto meriterebbe. Spero vivamente che questa mia segnalazione possa essere utile e che in futuro venga data maggiore attenzione a un aspetto così importante per lo sviluppo turistico della città.

 

 

Gianluca



