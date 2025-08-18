“A Marsala tanta meraviglia,  ma mi sono sentito un turista… senza bussola”

18/08/2025 17:00:00



Gentile redazione di TP24, mi permetto di scriverVi in qualità di turista che ha recentemente visitato la città di Marsala. Desidero esprimere il mio rammarico e una certa delusione per il fatto che, durante la mia permanenza, non ho trovato un ufficio turistico aperto in centro città. Marsala è una città ricca di storia, cultura e bellezze paesaggistiche, e proprio per questo mi sarei aspettato un adeguato punto di accoglienza e di informazioni a disposizione dei visitatori. Purtroppo, l’assenza di un ufficio turistico operativo ha reso più difficile reperire materiale informativo, indicazioni su percorsi culturali, eventi e attrazioni locali. Credo che la presenza di un ufficio turistico centrale e ben funzionante sia un elemento fondamentale per valorizzare l’offerta della città e accogliere al meglio chi, come me, sceglie di visitarla. Marsala ha un potenziale straordinario, ma senza un servizio di questo tipo rischia di lasciare i turisti disorientati e con un’esperienza meno soddisfacente di quanto meriterebbe. Spero vivamente che questa mia segnalazione possa essere utile e che in futuro venga data maggiore attenzione a un aspetto così importante per lo sviluppo turistico della città.

Gianluca



