Politica
18/08/2025 18:36:00

Porti della Sicilia Occidentale, Tardino nuova commissaria. Ma è scontro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2025/1755535385-0-porti-della-sicilia-occidentale-tardino-nuova-commissaria-ma-e-scontro.jpg

 Annalisa Tardino, ex europarlamentare della Lega, è stata nominata dal ministro Matteo Salvini commissario dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia Occidentale, che gestisce gli scali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata e Gela.

“Un incarico che affronterò con dedizione e senso di responsabilità”, ha dichiarato Tardino, rivendicando anche il valore della rappresentanza femminile in ruoli apicali. Ma la nomina ha scatenato un duro scontro politico: il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato ricorso al TAR, denunciando l’assenza di concertazione con la Regione e la mancanza dei requisiti professionali.



