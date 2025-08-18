Porti della Sicilia Occidentale, Tardino nuova commissaria. Ma è scontro

18/08/2025 18:36:00

Annalisa Tardino, ex europarlamentare della Lega, è stata nominata dal ministro Matteo Salvini commissario dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia Occidentale, che gestisce gli scali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata e Gela.

“Un incarico che affronterò con dedizione e senso di responsabilità”, ha dichiarato Tardino, rivendicando anche il valore della rappresentanza femminile in ruoli apicali. Ma la nomina ha scatenato un duro scontro politico: il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato ricorso al TAR, denunciando l’assenza di concertazione con la Regione e la mancanza dei requisiti professionali.



