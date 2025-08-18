Domani al carcere di Favignana, momenti di socialità e svago con il "Summer Days 2025"

18/08/2025 18:00:00

Domani, martedì 19 agosto, i volontari della CRIVOP Italia ODV faranno il loro ingresso alla Casa di Reclusione “Giuseppe Barraco” di Favignana con il progetto “Summer Days 2025”, un’iniziativa che mira a portare momenti di socialità, svago e incontro all’interno degli istituti penitenziari durante i mesi estivi.

“Per noi è un passo importante – sottolinea il presidente Michele Recupero – perché vogliamo offrire anche a Favignana una giornata diversa, fatta di vicinanza e dignità”.

Il progetto prevede attività ricreative e momenti di condivisione pensati per creare un clima di apertura e umanità all’interno delle strutture detentive, contribuendo a mantenere vivo il senso di comunità anche in contesti difficili.

La CRIVOP Italia ODV, nata nel 2008, opera in oltre venti carceri italiane e collabora stabilmente con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, portando avanti programmi di sostegno, formazione e inclusione.

Con l’arrivo a Favignana, l’associazione consolida il proprio impegno a livello nazionale, dimostrando come anche un gesto di vicinanza possa rappresentare un’opportunità di crescita e di speranza per chi vive la realtà della detenzione.



