Cultura

» Sociale
18/08/2025 18:00:00

Domani al carcere di Favignana, momenti di socialità e svago con il "Summer Days 2025"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2025/1755528128-0-domani-al-carcere-di-favignana-momenti-di-socialita-e-svago-con-il-summer-days-2025.png

Domani, martedì 19 agosto, i volontari della CRIVOP Italia ODV faranno il loro ingresso alla Casa di Reclusione “Giuseppe Barraco” di Favignana con il progetto “Summer Days 2025”, un’iniziativa che mira a portare momenti di socialità, svago e incontro all’interno degli istituti penitenziari durante i mesi estivi.

 

“Per noi è un passo importante – sottolinea il presidente Michele Recupero – perché vogliamo offrire anche a Favignana una giornata diversa, fatta di vicinanza e dignità”.

Il progetto prevede attività ricreative e momenti di condivisione pensati per creare un clima di apertura e umanità all’interno delle strutture detentive, contribuendo a mantenere vivo il senso di comunità anche in contesti difficili.

 

La CRIVOP Italia ODV, nata nel 2008, opera in oltre venti carceri italiane e collabora stabilmente con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, portando avanti programmi di sostegno, formazione e inclusione.

Con l’arrivo a Favignana, l’associazione consolida il proprio impegno a livello nazionale, dimostrando come anche un gesto di vicinanza possa rappresentare un’opportunità di crescita e di speranza per chi vive la realtà della detenzione.



