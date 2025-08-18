Marsala: “’a Scurata” un concerto per il “Disarmo” e “Dike - la fuga di Eschilo"

18/08/2025 14:20:00

Pace e Giustizia. Saranno questi i fili conduttori della nuova edizione della rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del sole – Memorial Enrico Russo”, giunta quest’anno alla sua VIII edizione. Un appuntamento ormai consolidato che unisce musica, teatro e cultura nella cornice unica del Teatro a Mare “Pellegrino 1880”, palcoscenico interamente costruito in tufo che emerge dalle acque delle antiche Saline Genna, nel cuore della Riserva Naturale dello Stagnone. La manifestazione è ideata e organizzata dal Movimento Artistico Culturale città di Marsala (M.A.C.).

Il primo appuntamento in programma sarà martedì 19 agosto alle 19.30 con la musica d’autore dei Corimè – i fratelli Maurizio e Roberto Giannone – che presenteranno il concerto “Disarmo”, tratto dall’omonimo album. «Con questo titolo non intendiamo soltanto l’auspicio di una pace mondiale – spiegano i due artisti – ma soprattutto il concetto buddista di disarmo interiore, come unica via per dare alla convivenza un significato concreto».



Polistrumentisti raffinati, da vent’anni i Corimè portano la loro musica in tutta Europa collaborando con artisti internazionali e vincendo premi prestigiosi come la International Songwriting Competition (giudicata, tra gli altri, da Pat Metheny e Tom Waits). Nel nuovo lavoro discografico spicca la collaborazione con Paolo Benvegnù, vincitore della Targa Tenco 2024. A Marsala proporranno un live elettroacustico tra brani originali e rivisitazioni della canzone d’autore italiana.

La rassegna proseguirà venerdì 22 agosto con il doppio appuntamento teatrale (ore 19.30 e 21.30) dell’associazione Arco, che porterà in scena “DIKE – la fuga di Eschilo”, opera di Giacomo Frazzitta con musiche di Aldo Bertolino e Dario Silvia. Lo spettacolo, già accolto da una standing ovation alla Valle dei Templi di Agrigento, indaga il mito e la leggenda attorno alla figura di Eschilo, che dalla gloria ateniese scelse di rifugiarsi in Sicilia. In scena, oltre allo stesso Frazzitta, anche Marcello Rimi, Serena Tumbarello, Antonino Rallo, Piero Marino, Alessia Angileri e Sergio Giacalone. Scene di Giovanni Falco, costumi di Giusy Curcio, regia luci di Bettina Gandolfo.

Dopo musica e teatro, il cartellone proseguirà con altri appuntamenti:

26 agosto ore 19.30 : concerto della Kinisia Blues Band con la partecipazione di Umberto Porcaro ;

: concerto della con la partecipazione di ; 28 agosto ore 19.30 : “Alleria – Omaggio a Pino Daniele” con arrangiamenti e direzione di Aldo Bertolino;

: con arrangiamenti e direzione di Aldo Bertolino; 30 agosto ore 21.15 : spettacolo teatrale di Alessio Piazza , “Le Vispe Terese” ;

: spettacolo teatrale di , ; 31 agosto ore 19.30: gran finale con “Franco Battiato Tribute: la cura dell’eterno”, con ospiti speciali Rita Botto e Mario Venuti.

La manifestazione è realizzata con il sostegno di Cantine Pellegrino, main sponsor della rassegna, e gode del patrocinio del Comune di Marsala, dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, oltre alla collaborazione con il Parco Archeologico Lilibeo Marsala



