Cultura
19/08/2025 22:00:00

Marsala ospita il Noir Festival: due giorni dedicati alla narrativa poliziesca 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755618692-0-marsala-ospita-il-noir-festival-due-giorni-dedicati-alla-narrativa-poliziesca.jpg

Il 17 e 18 ottobre il Parco Archeologico Lilibeo di Marsala accoglierà il Marsala Noir Festival, rassegna dedicata alla narrativa giallo-poliziesca. L’edizione 2025 sarà guidata da Cristina Marra, giornalista e critica letteraria, da anni tra le firme di riferimento nel panorama del noir italiano.

 

Originaria di Reggio Calabria, Marra scrive per testate specializzate come Milano Nera, Agicom24, VisumNews e Global Press, coniugando attività giornalistica e promozione culturale. Nel corso della sua carriera ha diretto numerosi festival di settore, tra cui il Lipari Noir Festival, il Calabria Noir Festival, l’Arena Faletti – Ombre Festival e il Festival del Giallo di Cosenza.

 

Accanto al lavoro critico, Marra è anche autrice di racconti inseriti in diverse antologie, come Delitti d’estate e Crimini sotto il sole (Novecento), Il borgo delle storie (Bonanno), Come i miei occhi (L’Erudita), 44 gatti in noir (Frilli) e Sicilia Niura (Algra). Dal 2020 è madrina del collettivo letterario Sicilia Niura, dedicato alla scrittura di genere.

Il Marsala Noir Festival prevede incontri, panel e presentazioni con scrittori italiani e internazionali, offrendo al pubblico l’occasione di esplorare le diverse sfumature della narrativa gialla e noir.

 

L’iniziativa nasce da un’idea di Gaspare Grammatico ed è realizzata con il supporto organizzativo di Peralta Production – Eventi & Comunicazione. L’evento è promosso dal Consorzio Turistico “Laguna dello Stagnone e Marsala” ed è sostenuto dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali.



