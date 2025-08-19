Campobello: dopo 30 anni si ritrovano i compagni della 3^L della scuola media Pirandello

19/08/2025 09:30:00

È stata un’emozione unica, fatta di ricordi, sorrisi e abbracci, quella vissuta dagli ex alunni della classe 3L della scuola media Luigi Pirandello di Campobello, che dopo trent’anni hanno deciso di rivedersi. Una serata speciale, nata quasi per gioco ma diventata presto un’occasione preziosa per riscoprirsi e ritrovare, intatti, quei legami che il tempo non è riuscito a spezzare.

Non è stato soltanto un ritrovo nostalgico, ma un vero e proprio viaggio tra passato e presente: storie di vita diverse, strade che si sono incrociate e poi separate, ma con lo stesso filo invisibile che ha continuato a tenere uniti i protagonisti di quella stagione indimenticabile.

Gli ex compagni hanno voluto condividere insieme queste parole, che raccontano meglio di ogni cronaca lo spirito della serata:

"Sono passati trent’anni. Trent’anni da quando ci salutavamo davanti al cancello della scuola - scrive il gruppo di compagni - con lo zaino sulle spalle e mille sogni ancora da inventare. Eppure, eccoci qui: con vite diverse, esperienze alle spalle, qualche ruga in più… ma lo stesso sorriso quando ci riconosciamo.

Ritrovarsi dopo tanto tempo è un piccolo miracolo. Non tutti ci siamo, è vero, ma ognuno di noi porta con sé anche chi non è potuto venire. E in qualche modo, siamo tutti qui.

Grazie a chi ha avuto l’idea, a chi ha detto “sì” senza pensarci troppo, a chi ha fatto chilometri per esserci.

Questa serata è nostra. Non per rivivere il passato, ma per riconoscerci nel presente.

E magari, per prometterci di non aspettare altri trent’anni.

Alla nostra amicizia, al tempo che passa… e a quello che resta".



