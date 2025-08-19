Sezioni
Cronaca

» Piccole Storie
19/08/2025 15:34:00

Marsala: rimpatriata a trent'anni dalla maturità per la 5^E del Liceo Scientifico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755611010-0-marsala-rimpatriata-a-trent-anni-dalla-maturita-per-la-5-e-del-liceo-scientifico.jpg

Era l’estate del 1995 quando gli studenti della 5ªE del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala affrontavano insieme la maturità. Ieri sera, a distanza di trent’anni, quei compagni di classe si sono ritrovati per una serata speciale al Lido Pakeka di Marsala, ed è stato come tornare indietro nel tempo.

 

L’emozione degli abbracci, i sorrisi immediati, le battute e gli aneddoti condivisi hanno fatto rivivere l’atmosfera di quel tempo ormai lontano. Alcuni, impossibilitati a partecipare di persona, si sono collegati in videochiamata.

 

C’è chi è arrivato dall’Emilia-Romagna, chi dalla Lombardia, chi dalla Toscana e chi da Londra. Tutti, però, hanno portato con sé ricordi e nuove storie da raccontare. Tra una risata e una stretta di mano, non sono mancati i racconti di vita e le foto dei figli. 

 

Una serata gioiosa, in cui passato e presente si sono intrecciati, dimostrando che la forza delle amicizie nate a scuola non conosce scadenza.



