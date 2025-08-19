A Marsala una partita di basket per ricordare Tancredi Tarantino

19/08/2025 00:05:00

Compagni di squadra, loro figli, amici. Tutti hanno voluto fare canestro per Tancredi Tarantino che ci ha lasciato troppo presto.

Così, una partitella al Panatletico di Marsala diventa l’occasione per ribadire quanto bene gli hanno voluto, per ricordare la bella persona che è stata dentro e fuori il campo di basket. È bastato un giro di telefonate e qualche chat per ritrovarsi assieme al fratello Germano che - a nome della famiglia - ha ringraziato tutti, a cominciare da Piero Messina che ha lanciato la proposta e a Peppe Grillo che ha messo a disposizione quella palestra in cui ha giocato Tancredi. A lui sono state dedicate le parole di Gaetano Cerami, tra la commozione generale e gli applausi per la bellissima iniziativa.



