Cittadinanza

» Strade e traffico
19/08/2025 12:51:00

Erice, parte la petizione contro l’ordinanza sulla viabilità: già 200 firme raccolte

 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755604152-0-erice-parte-la-petizione-contro-l-ordinanza-sulla-viabilita-gia-200-firme-raccolte.jpg

Da oltre un anno i residenti, i villeggianti e gli operatori economici di Erice protestano contro l’ordinanza sulla viabilità emanata dal Comandante della polizia municipale e confermata dall’amministrazione comunale. Le restrizioni introdotte, denunciano i cittadini, stanno rendendo sempre più difficile vivere e lavorare nell’antico borgo.

Già lo scorso anno era stata convocata un’assemblea pubblica alla presenza della sindaca e del Comandante, ma le richieste sottoscritte dalla popolazione non hanno avuto seguito. Quest’estate, con l’aggiunta di nuove limitazioni, la situazione secondo quanto segnalato dagli stessi cittadini, è, peggiorata.

I disagi si avvertono soprattutto lungo la circonvallazione, intasata a causa dell’aumento del flusso turistico e dell’inversione del senso di marcia in via Rabatá, che in passato rappresentava una via di uscita dal paese. La modifica, oltre a congestionare la via principale, ha spostato traffico pesante su via Vito Carvini, mettendo a rischio l’antico basolato già danneggiato.

Ulteriori problemi derivano dai blocchi in cemento attorno a piazza Matrice, che impediscono l’accesso non solo ai fornitori ma anche ai disabili e ai mezzi di emergenza. La Ztl verde, che consente il transito con pass, finisce per incrociarsi con la Ztl rossa, vietata dalle 11 del mattino, creando una situazione paradossale che lascia gli automobilisti intrappolati o costretti a transitare in zone pedonali.

Non mancano criticità anche in via San Domenico, dove la svolta obbligatoria risulta impraticabile persino per un’auto di piccole dimensioni, e negli stalli riservati ai residenti, spesso occupati da turisti.

Per questo, nelle ultime ore è stata avviata una raccolta firme per chiedere una revisione del piano viabilità. Sono già oltre duecento le adesioni, con la richiesta che il Prefetto convochi un tavolo tecnico tra cittadini e amministrazione, affinché le esigenze di chi vive e lavora a Erice vengano finalmente ascoltate.

 

Erice, parte la petizione contro l’ordinanza sulla viabilità: già 200 firme raccolte by Anna Restivo

 

 



