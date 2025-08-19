Ritardo del volo Trapani-Francoforte,  Ryanair condannata al risarcimento dei passeggeri

19/08/2025 10:32:00

Il Giudice di Pace di Trapani ha condannato Ryanair a risarcire tre passeggeri per il ritardo del volo FR9859 Trapani–Francoforte Hahn del 15 giugno 2023.

Il collegamento, programmato per le 9:05 dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, è decollato soltanto alle 12:44, atterrando a destinazione alle 15:43, con oltre quattro ore di ritardo rispetto all’orario previsto.

I passeggeri, assistiti dall’associazione ItaliaRimborso, hanno presentato ricorso chiedendo l’applicazione del Regolamento europeo CE 261/2004, che prevede una compensazione pecuniaria di 250 euro per tratte inferiori ai 1.500 chilometri in caso di cancellazioni o ritardi superiori alle tre ore.

Il Giudice di Pace ha accolto le domande, condannando la compagnia irlandese al pagamento di un totale di 750 euro e richiamando sia la giurisprudenza comunitaria – che equipara i ritardi oltre le tre ore a una cancellazione – sia l’orientamento della Corte di Cassazione sulla responsabilità del vettore aereo.



