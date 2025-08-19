"Ambulanze bloccate per il caos parcheggi nella zona lidi di Marsala"

19/08/2025 14:30:00

Un episodio grave e potenzialmente tragico ha acceso i riflettori su una delle criticità storiche della zona sud dei lidi di Marsala: la viabilità. Nei giorni scorsi, un cittadino colpito da arresto cardiaco ha avuto difficoltà a ricevere assistenza perché l’ambulanza non è riuscita a raggiungere in tempo l’abitazione, a causa delle auto parcheggiate in modo irregolare lungo le strade congestionate.

A denunciare l’accaduto è il Partito Democratico di Marsala, che chiede un intervento immediato dell’Amministrazione comunale.

«Nella zona sud dei Lidi di Marsala si è consumato un episodio drammatico che deve interrogare profondamente la nostra comunità» – scrive in una nota il PD – «Un cittadino ha incontrato gravi difficoltà a ricevere assistenza tempestiva a causa dell’impossibilità per l’ambulanza di raggiungere l’abitazione in tempi rapidi: le strade risultavano congestionate da veicoli parcheggiati in maniera irregolare, ostacolando l’accesso ai mezzi di soccorso».

Secondo il PD, il problema è noto da tempo: «Questa criticità grava da troppo sulla viabilità e sulla vivibilità della zona sud, caratterizzata da una forte concentrazione di stabilimenti balneari e spiagge libere ma priva di adeguate aree di parcheggio pubblico».

Da qui la richiesta all’Amministrazione: «Chiediamo di intervenire con urgenza per individuare e realizzare aree di parcheggio pubblico nella zona sud dei Lidi, in grado di accogliere il flusso crescente di bagnanti e cittadini durante la stagione estiva, e garantire la viabilità e l’accessibilità ai mezzi di soccorso, condizione imprescindibile per la sicurezza di residenti e turisti».

Il Partito Democratico sottolinea l’importanza di tutelare sia «il diritto dei cittadini all’uso delle spiagge» che «il diritto alla salute», aggiungendo che «non possono essere messi in secondo piano a causa di una carenza organizzativa e di pianificazione».

Infine, la segretaria Linda Licari lancia un appello al confronto: «L’Amministrazione apra un dialogo con i cittadini, gli operatori turistici e le associazioni, per individuare soluzioni praticabili già a partire dalla prossima stagione estiva. Marsala merita una gestione lungimirante e rispettosa delle esigenze di tutti: residenti, bagnanti e turisti».



