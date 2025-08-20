Follìa ad un matrimonio: scoppia la rissa tra i parenti degli sposi

20/08/2025 13:35:00

Doveva essere il giorno più bello della loro vita, ma un matrimonio a Giardinello si è trasformato in un vero e proprio incubo. Lunedì sera, in una sala ricevimenti della città, la festa si è degenerata in una rissa tra le famiglie degli sposi, seminando panico tra gli invitati.

Secondo le testimonianze, la situazione è precipitata quando la serata volgeva al termine. Una discussione inizialmente verbale è sfociata rapidamente in pugni e spintoni, creando un parapiglia generale. Alcuni presenti, spaventati, hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente e hanno riportato una calma apparente.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: solo contusioni e graffi per i più coinvolti. Quattro persone sono già state identificate dalle forze dell’ordine, ma il numero totale dei partecipanti alla zuffa potrebbe essere molto più alto. Le indagini sono ancora in corso per chiarire dinamiche e responsabilità.

Sulle cause dello scontro le versioni sono contrastanti. Alcuni parlano di vecchi rancori familiari mai sopiti, altri di motivi più banali, come controversie legate al pagamento del banchetto nuziale. In ogni caso, il passaggio dalle parole ai fatti è stato rapidissimo, trasformando un evento privato in un episodio di cronaca che ha scosso la comunità locale.

I gestori della sala ricevimenti si sono dichiarati estranei ai fatti. Al momento non risultano provvedimenti ufficiali, ma non si esclude la possibilità di denunce per rissa nelle prossime ore. Intanto, a Giardinello, il matrimonio rimane al centro delle conversazioni: un evento pensato per celebrare l’amore finito in violenza.

