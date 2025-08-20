Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/08/2025 13:35:00

Follìa ad un matrimonio: scoppia la rissa tra i parenti degli sposi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755690282-0-follia-ad-un-matrimonio-scoppia-la-rissa-tra-i-parenti-degli-sposi.jpg

Doveva essere il giorno più bello della loro vita, ma un matrimonio a Giardinello si è trasformato in un vero e proprio incubo. Lunedì sera, in una sala ricevimenti della città, la festa si è degenerata in una rissa tra le famiglie degli sposi, seminando panico tra gli invitati.

 

Secondo le testimonianze, la situazione è precipitata quando la serata volgeva al termine. Una discussione inizialmente verbale è sfociata rapidamente in pugni e spintoni, creando un parapiglia generale. Alcuni presenti, spaventati, hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente e hanno riportato una calma apparente.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: solo contusioni e graffi per i più coinvolti. Quattro persone sono già state identificate dalle forze dell’ordine, ma il numero totale dei partecipanti alla zuffa potrebbe essere molto più alto. Le indagini sono ancora in corso per chiarire dinamiche e responsabilità.

Sulle cause dello scontro le versioni sono contrastanti. Alcuni parlano di vecchi rancori familiari mai sopiti, altri di motivi più banali, come controversie legate al pagamento del banchetto nuziale. In ogni caso, il passaggio dalle parole ai fatti è stato rapidissimo, trasformando un evento privato in un episodio di cronaca che ha scosso la comunità locale.

 

I gestori della sala ricevimenti si sono dichiarati estranei ai fatti. Al momento non risultano provvedimenti ufficiali, ma non si esclude la possibilità di denunce per rissa nelle prossime ore. Intanto, a Giardinello, il matrimonio rimane al centro delle conversazioni: un evento pensato per celebrare l’amore finito in violenza.

 

Qui l'aggressione dello chef e ristoratore marsalese Genna, aggredito durante un ricevimento nuziale.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...