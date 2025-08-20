Marsala, auto travolge ciclista in pieno giorno e scappa

20/08/2025 17:50:00

Grave incidente stradale nella mattinata del 18 agosto a Marsala, intorno alle 10:20, in contrada Ciancio, nei pressi del supermercato Sisa. Un ciclista è stato investito da un’auto che, dopo l’impatto, si è data alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, l’auto – una Fiat Punto di vecchio modello (serie ’93), di colore rosso o bordeaux sbiadito – avrebbe sorpassato la bicicletta a velocità sostenuta e in modo improvviso, urtando violentemente il ciclista e facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. L’automobilista, invece di fermarsi, ha proseguito la corsa facendo perdere le proprie tracce.

“Quando sono caduto, non riuscivo a credere che l’auto fosse fuggita. Il rumore dell’impatto è stato fortissimo, eppure quella persona ha continuato come se nulla fosse”, ha raccontato il ciclista, ancora scosso.

Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, sono intervenuti immediatamente per soccorrere la vittima. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ciclista al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Dopo una serie di accertamenti, i medici hanno riscontrato diverse contusioni. Oltre ai danni fisici, l’uomo ha riportato un forte shock emotivo per essere stato abbandonato sull’asfalto.

Il ciclista ha sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine, che adesso sono impegnate a risalire all’identità del conducente dell’auto pirata. "Spero che qualcuno che ha visto la scena possa fornire informazioni utili. Se invece di me ci fosse stato un bambino o un anziano, sarebbe potuta finire molto peggio", ha aggiunto l’uomo, lanciando un appello ai testimoni.

Le indagini sono in corso. Chiunque abbia visto l’incidente o abbia informazioni utili sul veicolo è invitato a contattare le forze dell’ordine.



