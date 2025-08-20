Oggi a Militello in Val di Catania i funerali di Pippo Baudo

20/08/2025 07:00:00

Si svolgeranno oggi pomeriggio dalle ore 15:30, nel Santuario Madonna della Stella di Militello in Val di Catania, i funerali di Pippo Baudo, storico volto della televisione italiana scomparso a Roma all’età di 89 anni.

Il sindaco del paese, Giovanni Burtone, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dell’ultimo saluto al conduttore, simbolo della cultura popolare e televisiva italiana, che proprio da Militello aveva mosso i primi passi prima di diventare uno dei protagonisti indiscussi dello spettacolo nazionale. «C'è tanta sofferenza. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come il Comune si stia preparando a una grande affluenza di persone.

Il santuario, una chiesa settecentesca barocca costruita dopo il devastante terremoto della Val di Noto del 1693, accoglierà la cerimonia funebre in un contesto che unisce spiritualità e storia, nel cuore del paese natale del presentatore.

Potenziati i trasporti per l’afflusso dei partecipanti

Data la folla attesa, Trenitalia, in accordo con la Regione Siciliana, ha annunciato il potenziamento dei collegamenti: bus aggiuntivi collegheranno le stazioni di Catania Centrale, Militello e Gela, per agevolare l’arrivo di chi vorrà rendere omaggio a Baudo.

Le istituzioni presenti

Alla celebrazione sarà presente anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che accompagnerà il gonfalone della Regione e il picchetto d’onore del Corpo forestale regionale. La sua partecipazione testimonia la vicinanza delle istituzioni a una figura che, nel corso della sua lunga carriera, ha contribuito a portare la cultura e lo spettacolo italiano nelle case di milioni di famiglie.

Militello, intanto, si prepara a vivere una giornata di profonda commozione e di memoria collettiva, nel segno di un figlio illustre che ha saputo dare lustro alla sua terra.



