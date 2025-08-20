Paura a Marettimo, barca a tutta velocità si arena in spiaggia

20/08/2025 15:34:00

Attimi di paura nella notte di ieri a Marettimo, dove un natante da diporto, lanciato ad alta velocità, si è arenato sulla spiaggia della “Praia dei Nacchi”, a pochi metri da una festa privata alla quale partecipavano circa trenta persone.

La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani tramite scheda NUE 112. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Marettimo insieme ai Carabinieri della locale stazione, che hanno verificato come l’imbarcazione risultasse probabilmente rubata poco prima.

Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Trapani, su disposizione della Guardia Medica di Marettimo.

Restano da chiarire i motivi dello sconsiderato gesto: non si esclude che l’uomo abbia deliberatamente puntato la spiaggia. La Capitaneria di Porto di Trapani ha avviato un’inchiesta amministrativa per accertare le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica del sinistro marittimo.



