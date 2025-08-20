Sicilia: si trova in vacanza e vince 500mila euro al gratta e vinci

20/08/2025 14:00:00

Colpo di fortuna a Sciacca, dove un turista siciliano in vacanza in questi giorni ha portato a casa una vincita da ben 500 mila euro grazie a un gratta e vinci da soli 5 euro.

A differenza di tante altre occasioni in cui i vincitori restano anonimi, questa volta il fortunato giocatore ha deciso di condividere subito la gioia del momento. Dopo aver grattato il tagliando e verificato la straordinaria vincita, ha infatti mostrato il biglietto direttamente ai titolari della ricevitoria, che hanno potuto assistere in diretta alla conferma della cifra milionaria.

Si ricorda che il gioco d’azzardo può creare dipendenza patologica (ludopatia). È importante giocare sempre in modo consapevole e responsabile. Per informazioni e supporto, è possibile contattare il numero verde 800 558 822 o visitare il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.







