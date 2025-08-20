Sicurezza nel trapanese: 13 provvedimenti del Questore, tre Daspo urbani per violenza

20/08/2025 12:56:00

Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha emesso ad agosto 13 misure di prevenzione per garantire la sicurezza in provincia durante la stagione turistica. Tra queste spiccano tre DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) inflitti ad altrettanti uomini protagonisti di episodi violenti a Castellammare del Golfo e Marinella di Selinunte.

A Castellammare, un uomo in preda a una furia immotivata ha aggredito una ragazza in un bar, rovesciato tavoli, danneggiato scooter e bici parcheggiati e colpito un anziano passante. Solo l’arrivo della polizia ha evitato conseguenze peggiori.



A Selinunte, invece, due pregiudicati hanno pestato un giovane avventore di una panineria, colpevole solo di averli “guardati male”. Per tutti e tre scatterà il divieto di frequentare bar e locali della zona per i prossimi tre anni, oltre alle denunce penali.

Con questi provvedimenti salgono a 19 i DACUR emessi nel 2025. Nel bilancio dell’attività di prevenzione della Questura di Trapani figurano anche 90 avvisi orali, 41 fogli di via, 10 Daspo sportivi e 28 ammonimenti per stalking e violenza domestica.

L’azione di controllo, intensificata in estate per l’afflusso turistico, punta a contrastare episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici più frequentati.



