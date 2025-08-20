A Calatafimi arriva "Sicilia in Festa Tour 2025"

20/08/2025 22:00:00

Continua l’estate all’insegna dello spettacolo a Calatafimi Segesta. Sabato 23 agosto alle ore 21:00 il Belvedere Francesco Vivona ospiterà un appuntamento di grande richiamo: “Sicilia in Festa Tour 2025”, kermesse regionale che porterà in scena un mix di musica e cabaret con un cast composto da volti noti del piccolo schermo.

La conduzione sarà affidata al brillante presentatore siciliano Diego Caltabiano, che guiderà il pubblico tra esibizioni e momenti di intrattenimento. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Gustare Sicilia e rappresenta una delle tappe più attese del cartellone estivo.

Nel corso della serata è prevista anche la premiazione della V Rassegna di Teatro Amatoriale – Premio “Città di Calatafimi Segesta”, promossa dall’associazione Attori per Caso Calatafimi Segesta APS, che negli anni ha valorizzato numerose realtà teatrali locali e regionali.

Il sindaco Francesco Gruppuso, insieme all’assessore allo spettacolo Piera Prosa, che ha curato l’appuntamento nell’ambito della rassegna Festivalando 2025, invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi: «Sarà un’altra occasione – sottolineano – per vivere Calatafimi Segesta all’insegna del divertimento e della spensieratezza, in un contesto autentico e familiare, lontano dai fenomeni di overtourism».

Un evento che si preannuncia come uno dei momenti più vivaci dell’estate calatafimese, capace di unire spettacolo, cultura e convivialità.



