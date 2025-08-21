Mazara: nuova illuminazione in via Degli Archi. A settembre i lavori in via Ivrea/Livorno

21/08/2025 15:00:00

Mazara del Vallo si prepara a un nuovo passo avanti sul fronte della sicurezza, della vivibilità e del decoro urbano. La via degli Archi e le strade limitrofe saranno presto dotate di un moderno impianto di illuminazione pubblica, frutto di un investimento che guarda al futuro della città.

Il progetto sarà finanziato con 346 mila euro concessi dal Dipartimento Regionale dell’Energia, nell’ambito dell’“Avviso pubblico per la realizzazione di opere nei Comuni ricadenti nei territori interessati dalle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”. Le risorse saranno rese disponibili a partire dal 2026, come stabilito dal cronoprogramma.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è il sindaco Salvatore Quinci, che ha dichiarato: «La nuova illuminazione non è un annuncio, ma un fatto. Significa più sicurezza per i cittadini, più decoro per i quartieri, più dignità per chi vive e frequenta quelle aree. Stiamo attuando il programma presentato ai cittadini: dopo il centro storico, la nostra azione si concentra sui quartieri periferici. Un passo alla volta. La nuova illuminazione in via degli Archi, insieme al parco in costruzione in via Potenza, sono segnali concreti che le periferie stanno ricevendo l’attenzione che meritano. E sono soltanto i primi di una serie di interventi tutti dedicati alla riqualificazione dei quartieri periferici. Nel 2029 Mazara avrà un nuovo volto, e le periferie ne saranno parte protagonista».

Con questo progetto, l’Amministrazione comunale conferma una strategia che va oltre la semplice gestione ordinaria: interventi strutturali, mirati a trasformare concretamente la città. Non solo quindi manutenzione, ma opere destinate a lasciare un segno visibile e duraturo, contribuendo a una Mazara del Vallo più moderna, sicura e inclusiva.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Torrente, :

“Questo è un traguardo significativo per la nostra città - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Torrente - Con queste risorse realizzeremo un’opera fondamentale per garantire sicurezza e vivibilità a una zona che attendeva da tempo un intervento concreto. Il nostro assessorato lavora con visione e programmazione, fissando obiettivi chiari e realizzando azioni tangibili. Desidero ringraziare tutto il personale degli uffici per l’impegno e la professionalità dimostrati. Con questo intervento rilanciamo i quartieri meno centrali, ridando dignità e servizi a territori che non erano mai stati realmente riqualificati. Mazara deve crescere tutta insieme, senza lasciare indietro nessuno”.

*****

Riqualificazione tra via Ivrea e via Livorno: lavori al via in settembre

Prenderanno avvio a settembre i lavori di sistemazione dell’area compresa tra via Ivrea e via Livorno, nei pressi di via Potenza. L’intervento, che avrà una durata di circa cinque mesi, prevede opere di riqualificazione stradale e la realizzazione di un parco urbano.

Il progetto riguarda il rifacimento della pavimentazione, la nuova illuminazione pubblica e la realizzazione di un impianto per lo smaltimento delle acque bianche. Nell’area prospiciente via Potenza sorgerà inoltre uno spazio verde attrezzato con giochi per bambini, tavoli con panchine, un mini campetto di calcio recintato e zone piantumate con alberi e siepi.

I lavori sono stati affidati all’impresa Capobianco Giuseppe di Palma di Montechiaro (Ag), a seguito della procedura Mepa, con un ribasso del 33,99% sull’importo a base d’asta di 291 mila euro oltre oneri di sicurezza (det. n. 1277/2025). Responsabile del procedimento è l’architetta Tatiana Perzia, mentre il progetto porta la firma dell’architetto Vincenzo Di Fede e del geometra Salvatore Ferrara dell’Ufficio tecnico comunale.

L’intervento, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, ha una copertura finanziaria complessiva di circa 350 mila euro. Le risorse derivano dalla convenzione stipulata dal Comune con la società Libeccio srl, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nell’ambito della compensazione ambientale.



